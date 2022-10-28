Kayseri’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk büstüne çelenk sunma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muammer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Cumhuriyet Bayramımızı bütün yurtta olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Protokolümüzle beraber çelenklerimizi koyduk ve yarın da yapılacak etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı yakışır şekilde kutlayacağız. Kayseri’de milli bayramlar gerçekten farklı oluyor. İnsanlar farklı bir ruh halinde oluyor, coşkusu ve duygusu da bir başka oluyor. Erciyes’in eteğinde yarın yine bütün coşkusuyla bayramımızı kutlayacağız. Ben tüm Kayserilileri bayram kutlamasına iştirak etmeye davet ediyorum. İnşallah Kayseri’de bu sefer de Cumhuriyetimize yakışır bir şekilde bayramımızı kutlayacağız. Benim de Kayseri’deki ilk Cumhuriyet Bayramım olacak. İnşallah halkımızın yoğun katılımıyla birlikte hep beraber bayramımızı kutlayacağız” dedi.

Etkinliklere katılan oyuncu Ümit Erdim ise, “Biz de hem Kayseri Valiliğimizle birlikte Cumhuriyet bayramı törenine katılmış olduk hem de ayrıca Talas Belediyesi ile bir programımız var. Kayseri’yle aramız her zaman iyidir. Daha önce de başka ziyaretler olmuştu ama şimdi bu şekilde Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi bizim için de nitelikli bir hatıra oldu. O yüzden çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum hem Kayseri halkına hem de mülki yetkililere” ifadelerini kullandı.