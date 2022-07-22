Kayseri’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de toplu açılışlar yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretin heyecanla beklendiğini söyledi. Kayseri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplam 54 milyar TL’lik mahalli idare, kamu kurumları ve özel sektöre ait 475 yatırımın açılışı ile Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi ile Boğaz Köprü Lojistik Köy inşaatının temelini atacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 bin yıllık ticari ve tarihi geçmişiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran makarr-ı ulema, makarr-ı evliya şehri ve açık hava müzesi konumunda olan kadim kent Kayseri’de gerçekleştireceği açılışlar içerisinde sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 476 milyon TL’lik 111 yatırımının da açılışını yapacağını hatırlattı. ’Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ çizgisinde, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde, 1 milyon 434 bin 357 nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayan anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, mitinge katılmak üzere kente gelecek olan ve heyecanla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla kentin dört bir yanının posterler ve Türk bayrakları ile süslendiğini söyledi. 2020’de toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını hatırlatarak, 2021 ve 2022 yıllarında da dolu dolu yatırımlara imza attıklarını ifade eden Büyükkılıç, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa, kültür sanattan spora, eğitimden sağlığa birçok alanda birbirinden önemli ve anlamlı projelerin toplu açılışının yapılacağını vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 111 yatırımı 3 milyar 476 milyon 574 bin TL’yi aşıyor. Bununla birlikte mahalli idareler bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde büyükşehir dâhil tüm ilçelerimize yapılan yatırımlar da 4 milyar 423 milyon 713 bin TL’yi geçti. Büyükşehir ile ilçelerde toplam 303 projenin resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserilileri yarın Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış törenine davet ederek; “Kadim kentimize kazandırılan birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerinin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yapacağı miting bizi onurlandırdı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Tüm Kayserilileri, Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘hoş geldiniz’ demek için Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum” diye konuştu. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mahalli idare, kamu kurumları ve özel sektöre ait yatırımlarının açılışının yanı sıra, Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi ile Boğaz Köprü Lojistik Köy inşaatının da temelini atacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, gerek imar ile altyapı çalışmaları, gerekse sosyal ve gönül belediyeciliği hizmetleri ile halka dokunan yatırımların ve projelerin aralıksız süreceğini belirtti.