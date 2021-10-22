Kayseri’de çiftçiliğe destek sürüyor

Kayseri’de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Felahiye, Talas ve Özvatan ilçelerinde uygulanacak olan ’Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında araç ve ekipman dağıtımı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri’nin tarımsal üretimde ülkede önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri’nin tarımsal üretimde ülkede önemli bir noktada yer aldığını söyleyerek, "2002 yılından başlayarak günümüze kadar; tarla bitkileri üretiminde yüzde 169, meyve üretiminde yüzde 226, sebze üretiminde yüzde 200 olmak üzere toplam bitkisel üretimimiz de yüzde 103 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışa paralel olarak 2002 yılında üreticilerimize 59 milyon TL destekleme ödemesi yapılmışken, geçtiğimiz ay sonu itibarıyla üreticilerimize yaklaşık 2 Milyar 100 milyon TL bitkisel ve hayvansal üretim destekleme ödemesi yapılmıştır. Bakanlığımızca üreticilerimize ödenen bu desteklemelerin yanında; 2021 yılında il müdürlüğümüzün girişimleri Bitkisel Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında 6 Milyon 850 Bin TL bütçesi olan 12 proje hayata geçirilmiştir. 2021 yılında yürütülen Bitkisel Üretimi Artırma Projeleri kapsamında; 16 bin 600 dekar alanda 540 üreticimize aspir, 22 bin 500 dekar alanda 474 üreticimize yazlık buğday, bin 500 dekar alanda 85 üreticimize tritikale, 6 bin dekar alanda 162 üreticimize arpa, 6 bin dekar alanda 162 üreticimize nohut, 4 bin dekar 520 üreticimize kuru fasulye, 6 bin 500 dekar alanda 350 üreticimize yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirilerek ülke bitkisel üretimine toplamda 49 milyon 16 bin 552 TL bir değer kazandırılmıştır. Ayrıca 63 dekar alanda modern ceviz bahçesi kurulumunu ile 50 dekar kapama gilaburu bahçesi kurulumu gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

’Etkiyap’ Projesi hakkında bilgiler veren Şahin, "Bugün burada lansmanını yaptığımız “Etkiyap" Projesi ile yüksek verimli etçi ve kombine ırkların sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2 araç ile ekipmanlar sizlerin huzurunda ilçe müdürlüklerimize teslim edilerek üreticilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması" Projesi Kayseri dahil 42 ilde yürütülecektir. İlimizde Felahiye, Özvatan, Talas ilçe ve kırsal mahallelerinde olmak üzere; 46 mahallede, 1 bin 891 işletmede, 16 bin 217 baş hayvanda uygulama yapılması planlanmaktadır. Üreticilerimizden bu hizmet karşılığında sadece 25 TL el emeği ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacak ve haftanın 7 günü hizmet verilecektir. Proje faaliyetlerinin sonucunda; suni tohumlama uygulamalarına erişimi imkanı artırılacaktır. Üreme etkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Yüksek verimli yerli ve milli genotipe sahip buzağılar elde edilecektir. Ailelerin gelir seviyesindeki artış ile büyükbaş hayvancılık teşvik edilmiş ve özendirilmiş olacaktır" dedi.

Törende konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Tarım alanında Kayseri’mizi daha iyi noktalara taşımak için bakanlığımızla, siyasi teşkilatlarla, milletvekillerimizle ve yerel yönetimler ile dayanışma içerisinde çalışmalarımız sürüyor. Bunun bereketini görüyoruz. Değişik projeler ile birlikte imzalar atıyoruz. Burada araç ve ekipmanlarım dağıtılmış olmasının yanında bizlerde Kayseri’de tarıma gerekli desteği vermek amacıyla hem hayvancılık alanında hem tarım alanında yaptığımız çalışmalarla çok şükür 16 ilçemizi de kucaklayacak yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan konusunda Kayseri’mizin göz ardı edilmeyecek boyutta olmasının yanında bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Beydeğirmeni Projesi ile bu alanda gerekli çalışmalara fırsat ve destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Alet işler el övünür" diye bir lafımız var. Bu araçlar çalışacak, inşallah tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen şehirlerden birisi olan Kayseri’mizde üretim daha da artacaktır. Daha kaliteli ırklarla ilgili çalışmalar yapılacak. Kayseri’mizi bu anlamda daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Güvenlik ve özgürlüklerin tartışıldığı bir dünyada pandeminin gölgesinde tarım sektörünün önemini insanlar bir kat daha anladılar. Kuraklık mı var, iklim değişikliğinin tesirleri ne olacak ve insansız gıdasız mı kalacak diye tartışmaların arttığını bir ortamda Türkiye’de aslında siyasetten arındırılmış bir konu var. O da tarım ve hayvancılıkla ilgili geldiğimiz noktadır" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından ’Ev Hayvanları Kimliklendirme Merkezi’nin açılışını yaptı ve Osmanlı arşivlerinde yer alan Kayseri tarımına ait belgelerin yer aldığı sergiyi gezdi.