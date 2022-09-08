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Kayseri’de çevreye rahatsızlık veren 175 araç trafikten men edildi
Kayseri’de, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kullanılan donanımlar ile çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 175 araç trafikten men edildi.
KAYSERİ 08.09.2022, 16:37
Kayseri’de, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kullanılan donanımlar ile çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 175 araç trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran ile 4 Eylül tarihleri arasında abarth egzozla çevreye rahatsızlık veren, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan, cam filmi, drift, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde 109 bin 161 araç kontrol edilirken, 39 bin 808 araca ise ceza yazıldı.
Ayrıca, 175 araçta trafikten men edildi.
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|1
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|1. Arsenal
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|15
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|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
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|7
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|7
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|7
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|1
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|1
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