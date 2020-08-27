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Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLA YARALANAN 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI.
KAYSERİ 27.08.2020, 12:57
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Büyükyurt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Bıçaklanan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen şahısları da yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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