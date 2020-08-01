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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN KAVGADA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ BIÇAKLANDI.
KAYSERİ 01.08.2020, 19:10
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan 1’i ağır 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak kullanılan kavgada 3 bıçaklanarak yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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