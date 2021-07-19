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Kayseri’de berber ücretlerine zam

Kayseri’de bayram öncesi berber fiyatlarına yüzde 20 zam geldi.

KAYSERİ 19.07.2021, 16:23
Kayseri’de berber ücretlerine zam
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Kayseri’de bayram öncesi berber fiyatlarına yüzde 20 zam geldi.

Bayram öncesi berber ücreti fiyatlarına yüzde 20 oranında zam geldi. Geçtiğimiz yıldan bu yana ücretlere değişiklik olmadığını aktaran Berber Mehmet Demirdoğan; "Arife günü pandemi dönemi olması nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çok şükür her zamanki gibi olmasa da iyiyiz. 1 senedir zam almıyorduk. Berberler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malum her şeye zam geldiğinden biz de ister istemez etkileniyoruz" dedi.
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