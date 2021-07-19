Kayseri’de berber ücretlerine zam

Kayseri’de bayram öncesi berber fiyatlarına yüzde 20 zam geldi.

Bayram öncesi berber ücreti fiyatlarına yüzde 20 oranında zam geldi. Geçtiğimiz yıldan bu yana ücretlere değişiklik olmadığını aktaran Berber Mehmet Demirdoğan; "Arife günü pandemi dönemi olması nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çok şükür her zamanki gibi olmasa da iyiyiz. 1 senedir zam almıyorduk. Berberler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malum her şeye zam geldiğinden biz de ister istemez etkileniyoruz" dedi.