Kayseri’de belediye binası da depremden etkilendi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan depremlerden Yeşilhisar Belediyesi’nin binası da etkilendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden Kayseri’de etkilendi. Depremin etkisi kent genelinde yoğun bir şekilde hissedilirken, Yeşilhisar Belediye binasında da hasarlar meydana geldi.

Depremden etkilenen belediye binasının duvarlarında ve köşe noktalarında derin çatlaklar oluştu.