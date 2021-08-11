Kayseri’de Basketbol Yaz Ligi maçları başladı

2021-2022 sezonu normal yerel lig müsabakaları öncesinde altyapıda basketbola dönüş kapsamında planlanan yaz ligi müsabakaları Kayseri’de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Basketbol il temsilciliği tarafından organize edilen Yaz Ligi, Basketbol Yerel Lig talimatına göre oynanıyor. Maçlar kız ve erkeklerde U-10, U-11, U12, U-14, U-16 ve U-18 yaş gruplarında oynanıyor. Karşılaşmalar Atatürk Spor Salonu ve Talas Spor Salonu’nda oynanırken, açıklanan program dahilinde yarın U18 Erkekler Ligi’ne dahil iki maç yapılacak.

Programa göre yarın saat 18.00’da Talas Bahçelievlerspor Kulübü-Hasketbol Gençlik ve 19.30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü-Erciyes Koleji maçları oynanacak.