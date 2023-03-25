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Kayseri’de ayakları bağlı 2 köpek ölüsü bulundu
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde boş arazide ayakları bağlanan 2 köpeğin ölüsü bulundu.
KAYSERİ 25.03.2023, 22:58
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde boş arazide ayakları bağlanan 2 köpeğin ölüsü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan vatandaşlar, boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan 2 köpek gördü. Köpeklerin yanına giden vatandaşlar, 2 köpeğin ayaklarının bağlandığını ve öldüğünü gördü. O anları fotoğraflayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.