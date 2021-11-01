Kayseri’de av koruma kontrol faaliyetleri devam ediyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kentin çeşitli noktalarında yüzden fazla avcı denetlendi.

Denetimler esnasında avcıların tüfeklerinde takoz bulundurmaları, avlanma belgelerinin ve av kotalarının eksiksiz olması ve kendilerine gösterilen sahalarda ve saatlerde av yapmaları herhangi bir idari para cezasına maruz kalmamaları için uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada; yasalar çerçevesinde av yapmak sadece idari para cezasının değil çeşitli olumsuzlukların da önüne geçeceği bildirildi.