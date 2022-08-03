Kayseri’de aspire kardeş ’kanola’ geliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri’de kanola bitkisinin yaygınlaştırılacağını söyleyerek, "Kayseri’de ekilmedik boş bırakılan ve boş bırakılması düşünülen bütün alanları yağ bitkileri ekeceğiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 3 yıl öncesinde 3 ila 5 bin dekar olan aspir ekim alanını 17 bin dekara çıkardıklarını söyleyen Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Tarımsal Alanların Kullanımını

Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yağlık bitki üretiminde Kayseri’de neler yapabiliriz ona baktık. Geçmişte Kayseri’de aslında aspir hep vardı. Hep de olmuş ama insanlar sadece küçük ölçekli, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bunu yapmışlardı. Biz bunu biraz daha ticarileştirdik. Bu ticarileşmenin ötesinde daha da büyük alanlara doğru evrilmeye başladı. Bunun sebebi ise; biz 3 yıl öncesinde 3-5 bin dekarlardan geçen sene 17 bin dekara çıktık. Şu anda 8 bin dekar civarında bir aspir üretimimiz var. Yağışlarda bu sene bizim lehimize hareket etti. Aspir bu bölgeye sözleşmeli bir tarımı getirdi. Türkiye’deki büyük yağ firmalarından bir tanesi şu anda Kayseri’deki bir bölgede sözleşmeli üretim yaptırıyor. Bu ilimizde önümüzdeki yıllarda bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz sadece bununla da kalmadık. Şu anda Kayseri’de çerezlik ay çekirdeği konusunda zaten ciddi bir üretimimiz var. Türkiye’de ilk sıralardayız. 1-2 arasında gidip gelen bir sıralamamız var. Bu sene 4 bin dekarın üzerinde bir alanda da yağlık ay çekirdeği ekimi yaptık. Geçen hafta Felahiye de ekili alanların bir kısmını da gezdik. Gerçekten çok güzel bakımı da çok iyi ve iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Aspire kardeş olarak kanolayı getireceğiz"

Bir üreticinin kanola üretimine başladığını ve kendilerinin de kanola ekimini projelendirdiklerini söyleyen Şahin 2023 yılında aspire kardeş olarak kanolayı getireceklerini söyledi. Şahin, ”Önümüzdeki yıl kanolanın projesi de onaylandı. Yaklaşık 400 bin TL’nin üzerinde bir bütçesi var. Kayseri’de ekilmedik boş bırakılan ve boş bırakılması düşünülen bütün alanları yağ bitkileri ekeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da talimatı doğrultusunda, ‘biz bize yeteriz’ sloganını Kayseri’de tam anlamıyla uygulayacağız. Bu sene aspir projesinde Büyükşehir Belediyesi bize iyi bir destek verdi. Tohum tedarikini onlar yaptılar. O zaman koyulan sloganı ‘Kayseri kendi yağında kavruluyor’ olsun denilmişti. On projenin hasadına inşallah çok kısa bir süre sonra hep beraber katılırız. Ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Ben emeği geçen tüm çiftçilerimize, bu projelerde bize yardımcı olan büyükşehir belediyesi ve teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.