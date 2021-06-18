Kayseri’de aşıda yeni rekor: 25 bin 341

Kayseri’de koronavirüsle mücadelede bir günde yapılan aşı sayısı 25 bin 341 doz olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Kayseri’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği aşı kapsamında, Kayseri’de bir günde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı. BiONtech ve Sinovac aşısı olmak üzere kentte 25 bin 341 doz aşı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Teşekkürler Kayseri. Pandemiden çıkış için koşmaya başladık. Özverili gayretlerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürler" ifadelerine yer verdi.