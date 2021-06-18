banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 

Kayseri’de aşıda yeni rekor: 25 bin 341

Kayseri’de koronavirüsle mücadelede bir günde yapılan aşı sayısı 25 bin 341 doz olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

KAYSERİ 18.06.2021, 10:25
Kayseri’de aşıda yeni rekor: 25 bin 341

Kayseri’de koronavirüsle mücadelede bir günde yapılan aşı sayısı 25 bin 341 doz olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Kayseri’de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği aşı kapsamında, Kayseri’de bir günde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı. BiONtech ve Sinovac aşısı olmak üzere kentte 25 bin 341 doz aşı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Teşekkürler Kayseri. Pandemiden çıkış için koşmaya başladık. Özverili gayretlerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu
banner493