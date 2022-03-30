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Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.
KAYSERİ 30.03.2022, 19:29
Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik farklı mahallelerde operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 7’si emniyetteki işlerinin ardından serbest bırakılırken, 7’si ise cezaevine teslim edildi.