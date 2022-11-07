Kayseri’de aranan 26 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Aydınlık Evler, Turgut Reis, Osmangazi, Yeni Mahalle, Keykubat, Mimar Sinan, Fevzioğlu, Gültepe mahallelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., hakkında ’fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan aranan ve 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile birlikte toplam 26 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’i, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.