Kayseri’de ağır hasarlı yapı sayısı bin 96’ya çıktı

Kayseri’de hasar tespit çalışmalarının yüzde 94’ü tamamlanırken, bin 96 yapının ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 14 bin 989 başvurudan 14 bin 131’i incelendi. Yapılan incelemelerde; 8 bin 895 yapı hasarsız, 4 bin 89 yapı az hasarlı, 51 yapı orta hasarlı, bin 96 yapıda ağır hasarlı olarak değerlendirildi.

Ekipler, hasar tespit çalışmalarının yüzde 94’ünü tamamladı.