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Kayseri’de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

Kayseri’de açık unutulan tüpün parlaması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

KAYSERİ 04.05.2021, 11:44
Kayseri’de açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

Kayseri’de açık unutulan tüpün parlaması sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Bozaltı Geçidi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bir evde açık unutulan tüp parladı. Tüpün parlaması sonucunda 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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