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Kayseri’de 959 bin 233 kişi aşılandı

Kayseri’de korona virüsle mücadele kapsamında şimdiye kadar 959 bin 233 kişi aşılandı.

KAYSERİ 12.07.2021, 09:57
Kayseri’de 959 bin 233 kişi aşılandı
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Kayseri’de korona virüsle mücadele kapsamında şimdiye kadar 959 bin 233 kişi aşılandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında oluşturan aşı uygulama merkezleri ve gezici aşı ekipleri, ’aşı için kolları sıvayalım’ sloganı ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri’de şimdiye kadar 628 bin 574 kişi ilk doz aşısını yaptırırken, 287 bin 33 kişi ise ikinci doz aşısını yaptırdı.
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