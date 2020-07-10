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Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi
KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 90 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
KAYSERİ 10.07.2020, 17:09
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 90 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi ilçesinde L.B.’ye ait tarlada yapılan kontrollerde 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bitkiler imha edilirken L.B. ise gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
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