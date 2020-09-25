Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada A.B. ve M.A.’nın 34 RB 2075 plaka sayılı araçla İstanbul’dan uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine araç Erkilet bulvarı üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 770 gr metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.