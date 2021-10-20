Kayseri’de 636 araç trafikten men edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 606 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 636 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 49 bin 56 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 16 bin 928 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca ekiplerce alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 606 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 636 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Dönem içerisinde; 2’si ölümlü 259’u yaralamalı ve 384’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 645 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 387 kişi ise yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen 51 bin 53 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 10 bin 552 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 27 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 364 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 2’si ölümlü 48’i yaralamalı ve 53’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 103 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti 108 kişi ise yaralandı.

Öte yandan ilçe merkezlerinde 8 bin 76 araç ekiplerce kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen bin 212 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 48 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 95 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 26’sı yaralamalı ve 28’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 54 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 66 kişi yaralandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.