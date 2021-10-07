Kayseri’de 620 kilo tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 620 kilo tütün ve 6 milyon 800 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şahsın kaçak makaron ve tütünleri bir adreste depoladıkları ve buradan piyasaya sürdüklerinin tespit edildi. Yapılan operasyonda, 6 milyon 800 bin dal boş makaron ve 620 kilo tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.