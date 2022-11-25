Kayseri’de 6 mahallede "şap" karantinası

Kayseri’de şap hastalığı nedeniyle karantinaya alınan 2 ilçedeki 6 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Yahyalı ilçesine bağlı Süleymanfakılı Mahallesi’nde yapılan taramalarda bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu mahalle ile beraber Denizovası, Taşhan ve Develi ilçesine bağlı Kozluca, Ayşepınar ve Havadan mahallelerini karantinaya aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi tarafından ilçemiz Süleymanfakı Mahallesi’nde gerçekleştirilen sağlık taraması neticesinde bir işletmemizde şap hastalığı tespit edilmiş olup, serotip tayini için veteriner hekimlerimizce referans laboratuvara gönderilmek üzere numune alınmıştır. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı gereğince 5996 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde mihrak işletmeyi merkez olarak almak suretiyle 10 kilometre çaplı koruma ve gözetim bölgesi olarak belirlen alanda bulunan Süleymanfakılı, Denizovası ve Taşhan mahallelerinde karantina tedbirleri uygulamaya başlamış olup, hayvan giriş ve çıkışları 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Koruma ve gözetim bölgesinde bulunan büyükbaş ve hastalığa duyarlı küçükbaş hayvan işletmelerimize rapel şap aşı uygulamalarına başlanmış olup, karantina süreci tamamlanıncaya kadar karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen işletmelere 5996 sayılı Kanun’un 36. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır" denildi.