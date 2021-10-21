banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Kayseri’de 6 kırsal bölgede yol çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız, Develi, Yahyalı ve Pınarbaşı ilçelerinde 6 ayrı bölgede yol çalışması yaparak, şehir merkezinin yanı sıra kırsalı da ihmal etmeden yatırım ve faaliyetlerini sürdürüyor.

KAYSERİ 21.10.2021, 12:40
Kayseri’de 6 kırsal bölgede yol çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız, Develi, Yahyalı ve Pınarbaşı ilçelerinde 6 ayrı bölgede yol çalışması yaparak, şehir merkezinin yanı sıra kırsalı da ihmal etmeden yatırım ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehir merkezinde olduğu gibi, tüm ilçelerde de ulaşımda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden fedakârca çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi’ne Köprü yapım işi gerçekleştirirken, Sarız İlçesi Değirmentaş-Kabaktepe İmirzaağa Mahalleleri’ne karsiperi çalışması yapıldı. Develi ilçesi Şıhlı-Ayşepınar-Hoşça-Epçe Mahallelerine otokorkuluk yapan ekipler, yine Develi İlçesi Yeşilyurt-Çöten-Künye Mahallelerine CTP yol kenar dikmesi işini tamamladı. Büyükşehir ekipleri, Pınarbaşı İlçesi Dikilitaş Mahallesi yoluna ve Yahyalı İlçesi Çamlıca - Kopçu Mahalleleri yoluna I. Kat sathi kaplama yapım işi gerçekleştirdi.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında yol çalışmaları tüm hızıyla sürdürecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2