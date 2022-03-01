Kayseri’de 6 günde 52 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 21-27 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 52 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 77 şahıstan 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Şubat tarihleri arasında kentte meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla bağ evleri ve metruk binaların bulunduğu bölgelerde, hurdacılar ve ikinci el eşya pazarı ile ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında 4 bin 661 şahıs ve bin 707 oto sorgulandı. Uygulamalar sonucunda 17 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 9 adet ateşli silah, 4 adet bıçak, 45 gram narkotik madde, 3 çalıntı oto ve 1 çalıntı motosiklete el konuldu. Ayrıca, 43 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik aynı tarihlerde yapılan çalışmalarda ise 52 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, el konulan 20 bin TL değerindeki çalıntı malzemede müştekilerine teslim edildi. Olaylara ilişkin yakalanan 77 şahıstan 14’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.