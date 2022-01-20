Kayseri’de 495 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 saat içerisinde kapanan 495 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 16, Bünyan’da 53, Develi’de 51, Felahiye’de 11, İncesu’da 4, Kocasinan’da 21, Özvatan 9, Pınarbaşı’nda 120, Sarıoğlan’da 40, Sarız’da 48, Talas’ta 9, Tomarza’da 71, Yahyalı’da 36 ve Yeşilhisar’da 6 mahalle yolu olmaz üzere toplam 495 mahalle yolu ulaşıma açtı. Ayrıca ekiplerin, tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 12, Sarız’da ise 30 mahalle yolunda çalışmalara devam ediyor. Kırsalda sadece 24 saat içerisinde 3 bin 960 kilometrelik yol ağında 495 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, bir ayda bugüne kadar 6 bin 880 kilometrelik yol ağında 860 mahalle yolunu kardan temizledi. Öte yandan merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmalarına devam ediyor.