Kayseri’de 40 yıl sonra Nisan ayında bir ilk olacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Kayseri’de 1981’den beri Nisan ayında yağan en yüksek kar kalınlığına ulaşılacağını beklediklerini söyleyerek, “10 ile 16 derece düşecek havalara karşı tarımda oluşacak zirai dona karşı dikkatli olunmalı” dedi.

Özellikle hafta sonu yoğun kar yağı olacağını söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, “Dün yapmış olduğumuz son değerlendirme ve tahminlere göre, yurdumuzun batı kesimlerinde başlayan soğuk hava ve yağışlı sistemin etkileri Cuma günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizde Kırşehir ve Yozgat illerinde etkili olmaya başlayacak. Öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir ve Sivas illeri de yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların da karla karışık yağmur şeklinde başlayacağını, Cumartesi ve Pazar günleri özellikle yoğun şekilde devam edeceğini bekliyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde kar yağışının yoğun şekilde olacağını zaten belirtmiştik. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü bu kar yağışının güzel miktarda örtü bırakmasını bekliyoruz. Kayseri’de geçmişe baktığımızda 5 Nisan 1981’de 17 santimetre kar kalınlığına ulaşmışız. Bu yağışlı sistemle de buna yakın kar yüksekliği görmeyi bekliyoruz. Ramazan’ın ilk haftası serin geçecek diye düşünüyoruz. Yağışlı sistem Pazartesi akşam ve Salı günü bölgeyi terk edecek. Ondan sonra sisli ve puslu bir hava bizi bekliyor. Yani artık Kayseri’de ilkbahar ortalarında kış mevsimini göreceğiz” dedi.

"Yağışlarla beraber oluşacak zirai dona karşı da dikkatli olunmalı"

Dağlı, "Yağışla beraber kuvvetli rüzgar hadisesi de bekliyoruz. Bununla beraber kar yağışı ve kuvvetli rüzgar birleşince oluşan tipi ulaşımda aksamalara sebep olacak. Bizim burada değinmek istediğimiz önemli konu zirai don. Özellikle tarım faaliyeti ile uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Şu an hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde ama Cuma günü itibari ile mevsim normallerinin 10 ile 16 derece altına düşecek. Bu sistemle beraber sıcaklıkların bu kadar düşmesi ve kar yağışının olması çiçek açan ağaçlar var ve bunlarda büyük zarara sebep olacak. 2020’nin son çeyreğinde yağış azlığı görülmüştü ama 2021 ile beraber Ocak ayından itibaren almış olduğumuz yağışlarla mevsim normallerinin üstüne çıkan bir yağış miktarı var. Özellikle Mart ayından bahsetmek istersek, 83,1 kilogram gibi gerçekten Mart için yüksek bir yağış aldık. Geçen yıla oranla yüzde 80 oranında fazla olarak Mart ayında aldığımız bu yağışlarla beraber artık azalmaya başladı ama bu da bizim için gerçekten önemli bir yağış miktarı" ifadelerini kullandı.