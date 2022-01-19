Kayseri’de 4 ilçede daha eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri’de şiddetli kar yağışı ve soğuk hava nedeni ile 4 ilçede daha 20 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi ve Yahyalı ilçeleri ile birlikte Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı ve Felahiye ilçelerinde de 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.