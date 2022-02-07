Kayseri’de 351 bin 632 öğrenci 2. döneme başladı

Kayseri’de eğitim öğretim yılının 2. yarı yılının başlamasıyla 351 bin 632 öğrenci okullarıyla buluştu.

Kentte bin 106 okulda 13 bin 222 derslikte eğitim ve öğretimine devam eden 351 bin 632 öğrencinin sömestir tatili sona erdi. Eğitim öğretim yılının 2. yarısına başlayan öğrenciler bu sabah itibariyle yeniden okullarıyla buluştu.

11 Nisan’da 2. dönem ara tatiline girecek olan öğrenciler, 17 Haziran’da da karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlayacak.