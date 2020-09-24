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Kayseri’de 35 kişi yurtta karantinaya alındı

KAYSERİ'DE KARANTİNA KURALLARINA UYMAYAN 35 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ.

KAYSERİ 24.09.2020, 12:32
Kayseri’de 35 kişi yurtta karantinaya alındı

Kayseri’de karantina kurallarına uymayan 35 kişi yurtlara yerleştirildi.

Kayseri’de 10 Eylül tarihinde alınan ve karantina kurallarına uymayan vatandaşların yurda yerleştirilmesi ve ücretlerinin vatandaşlardan karşılanması kararı sonrasında 35 kişi yurda yerleştirildi.

Yurda yerleştirilenlerden 25 kişinin karantina sürecinin tamamladıktan sonra taburcu edildiği, 10 kişinin karantina sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.

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