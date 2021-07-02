Kayseri’de 303 bin 49 öğrenci yaz tatiline girdi

Kayseri’de 303 bin 49 öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle beraber yaz tatiline girdi.

Kayseri’de 2020-2021 eğitim öğretim yılında bin 91 okulda eğitim gören 303 bin 49 öğrenci yaz tatiline girdi. Talep eden öğrencilere okul müdürlüklerince basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması verilebilecekken, öğrenciler karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diplomalarına elektronik ortamdan da ulaşabilecek.