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Kayseri’de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi

Kayseri’de artan koronavirüs vakalarından dolayı 3 okulda 10 gün süreyle eğitime ara verildi.

KAYSERİ 07.04.2021, 10:07
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Kayseri’de 3 okulda eğitime 10 gün ara verildi

Kayseri’de artan koronavirüs vakalarından dolayı 3 okulda 10 gün süreyle eğitime ara verildi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Ahmet Paşa İlkokulu ve Kadir Has Ortaokulu ve Melikgazi ilçesinde bulunan Besime Özderici İlkokulu’nda enfekte öğrenci, öğretmen ve personel sayısında artış olması üzerine, salgının yayılmasını ve bulaşı engellemek amacıyla yüz yüze eğitim ve öğretime 10 gün süre ile ara verildi. Okullarda eğitime 10 gün süreyle uzaktan devam edilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi.
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