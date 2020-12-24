Kayseri’de 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kayseri’de 2 minibüs, ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarında bulunan üst geçitte meydana gelen kazada 38 YK 293 plakalı Iveco marka işçi servisi, 38 ABD 965 plakalı ford marka ticari araç ve 38 GE 110 plakalı Volvo marka otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlendi. Ayrıca kazanın meydana geldiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.