Kayseri’de 23 bin 145 öğrenci LGS’de ter dökecek

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kayseri’de 23 bin 145 öğrencinin Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) gireceğini söyleyerek, “Sınava öğrencilerimizin girmesi zorunlu değil, isteyen öğrencilerimiz sınavlara girecekler” dedi.

Pazar günü yapılacak LGS öncesinde basın toplantısı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sınav hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çandıroğlu, “6 Haziran Pazar günü Lise Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak. Sınavımızın 1. oturumu 09.30’da başlayacak. 2. Oturum ise 11. 30’da başlayacak. 1. oturumda öğrencilerimizi en geç saat 09.00’da okullarımıza bekliyoruz. Malum salgın ortamındayız. Pandemi tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kural ve koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarımıza alacağımız için zaman biraz uzayacaktır. En azından yarım saat öncesinden çocuklarımızın okullarda olması bu koşulları gerine getirmemiz açısından önem arz etmektedir. Sözel ve sayısal olarak 2 sınav söz konusu. 23 bin 145 öğrencimiz için kendi sınav giriş belgelerini masalarına koyacak şekilde okullarımızda sınav ortamı hazırlandı. Öğrencilerimizin sınava gelirken, geçerli kimlik belgeleri ile gelmeleri önemli. Kimliklerde fotoğraf bulunması zorunlu değil. Fotoğraf olmayan kimlik belgeleri ile de çocuklarımız sınavlara girebilecekler. Sınava gelirken yanlarında kendilerine ait sularını, kalem ve silgilerini yanlarında getirirlerse iyi olacak diye düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde Pazar günü kırtasiyelerinde açık olacağı belirtildi. İnşallah hayırlı ve huzurlu bir şekilde öğrencilerimiz ile sınavlarımızı yapıp, sonuçlandırırız diye düşünüyorum. Şu noktayı da belirtmemiz gerekiyor. Bu sınava öğrencilerimizin girmesi zorunlu değil. İsteyen öğrencilerimiz sınavlara girecekler. Bu sınavın inşallah ülkemize, şehrimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çandıroğlu, muhtarlık seçiminin yapılacağı Besime Özderici İlkokulu ile ilgili sorulan bir soruya şu cevabı verdi:

“Besime Özderici İlkokulunda yapılacak sınav için tabi ki önlemlerimizi aldık. Hem Emniyet ile görüştük hem de seçim kurulumuzla görüştük. Bizim kendi alacağımız tedbirlerde var. Bu okul netice olarak 2 ayrı bina birbirlerine mesafeleri yakın olsa da 2’si ayı birer bina. Tedbirler fazlaca alındı. Bizim sınavda görevli arkadaşlarımızda fazlaca dikkat ederek, çocuklarımızı rahatsız edecek herhangi bir unsur olmadan sınavımızı yapacağımızı düşünüyoruz. Problem olmayacak inşallah.”