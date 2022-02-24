Kayseri’de 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-23 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 22 hırsızlık olayı aydınlatılırken yakalanan 32 şahıstan 6’sı tutuklandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 32 şüpheli gözaltına alınırken 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda ayrıca 1 adet tabanca ile yaklaşık 17 bin TL değerinde ev ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Ayrıca 6 ayrı adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda bisiklet- ev eşyası- çeşitli eşyalara el konularak yapılan müşteki araştırmalarında; 28 bisiklet hırsızlığı dosyasından 28 bisiklet; 3 işyerinden hırsızlık dosyasından 4 adet lastik, 1 adet matkap, 1 adet şarj ünitesi, 1 adet dekopaj ve 1 adet hilti; 4 evden hırsızlık dosyasından 1 adet bisiklet, 4 adet lastik, 2 adet elektrikli süpürge, 1 adet 37 ekran tv, 1 adet hilti ve 1 adet sunta delme makinası; 2 adet açıktan hırsızlık dosyasından 2 adet matkap, akü şarj cihazı ve spiral; 3 adet otodan hırsızlık dosyasından 2 adet akü, 1’ er adet bufer, anfi, teyp sahiplerine teslim edildi. Devriye ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda ise 2 bin 368 kişi sorgulanırken, adli makamlarca aranan 23 şahıs ve hırsızlık suçundan 9 şahıs yakalandı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adat av tüfeği ele geçirildi. Adli olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda ise; kasten yaralama ve yağma (gasp) olayından 1 şahıs yakalanarak mahkemece tutuklanırken, bir kişinin ise sosyal medya üzerinden 16 bin 800 TL dolandırılması engellendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.