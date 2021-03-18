Kayseri’de 2020’nin en popüler bebek ismi kızlarda ’Zeynep’, erkeklerde ’Mustafa’ oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, 2020 yılında Kayseri’de 8 bin 567’si kız, 9 bin 26’sı erkek olmak üzere toplam 17 bin 593 bebek dünyaya geldiğini söyleyerek, en çok tercih edilen ismin kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Mustafa olduğunu söyledi.

TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu, yaptığı açıklamada, 2020 yılında doğan bebeklere ilişkin bazı veriler paylaştı. Uslu, Türkiye’de kızlarda 2000 yılından beri Zeynep, erkeklerde ise 2003 yılından beri Yusuf en çok tercih edilen isimler olduğunu kaydetti.

Türkiye’de 2020 yılında, 527 bin 98’i kız, 554 bin 869’u erkek olmak üzere toplam 1 milyon 81 bin 967 bebeğin dünyaya geldiğini dile getiren Uslu, kızlarda en çok tercih edilen ilk 5 isim, sırasıyla Zeynep, Elif, Asel, Defne ve Azra, erkeklerde ise bu sıralama Yusuf, Miraç, Eymen, Ömer Asaf ve Ömer şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kayseri’de ise 2020 yılında 8 bin 567’si kız, 9 bin 26’sı erkek olmak üzere toplam 17 bin 593 bebeğin dünyaya geldiğini belirten Uslu, “İlimizde en çok tercih edilen ilk 5 isim; kızlarda sırasıyla Zeynep, Elif, Defne, Zümra ve Asel olurken, erkeklerde ise yine sırasıyla Mustafa, Yusuf, Eymen, Ömer Asaf ve Göktuğ şeklinde oldu. Kayseri için kızlarda en çok tercih edilen 4. isim olan Zümra, Türkiye genelinde ilk 10 isim arasına giremedi. Yine Kayseri’de erkeklerde ilk sırada yer alan Mustafa, Türkiye geneline bakıldığında 6. sırada yer bulabildi. Benzer şekilde Türkiye genelinde erkek bebeklere en çok konulan 2. isim olan Miraç, Kayseri’de ise 6. sırada yer aldı” şeklinde konuştu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Uslu, 2021 yılının başı itibariyle Kayseri için tüm yaş gruplarında en yaygın 5 ismin sırasıyla; Mustafa, Fatma, Mehmet, Ahmet ve Hatice olduğunu söyleyerek, “Kayseri’nin ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,36 kişi iken, Türkiye geneli için bu değerin 3,30 kişidir” dedi.