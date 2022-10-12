Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Necip Fazıl Bulvarı ile Kartal Bulvarı kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen kazada, sürücü G.K. idaresindeki 38 ACJ 256 plakalı otomobil ile S.E.E. idaresindeki 38 AGS 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden S.E.E. yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücünün ilk müdahalesi yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.