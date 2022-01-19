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Kayseri’de 2 ilçede eğitime kar engeli
Kayseri’de şiddetli kar yağışı ve soğuk hava nedeni ile 2 ilçede 20 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
KAYSERİ 19.01.2022, 22:01
Kayseri’de şiddetli kar yağışı ve soğuk hava nedeni ile 2 ilçede 20 Ocak Perşembe günü okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.