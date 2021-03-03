Kayseri’de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 3’ü yabancı uyruklu 5 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu İ.B. M.A. ve M.N.I.’nın İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi evlerinde terazilerde paketledikleri ihbarı üzerine harekete geçirdi. Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde şüphelilere ait eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 480 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise, M.D. ve M.S.’nin evinde ve aracında uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde şüphelilerin aracına operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ve M.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan arama da ise 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.