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Kayseri’de 16 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıoğlan ilçesinde yapılan çalışmalarda 16 kilo 600 gram kaçak tütün ele geçirildi.
KAYSERİ 29.12.2022, 14:08
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıoğlan ilçesinde yapılan çalışmalarda 16 kilo 600 gram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; jandarma ekipleri tarafından ilçeye bağlı Çiftlik mahallesinde yapılan önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında İ.Ç.’nin şeffaf poşetler içerisinde açık, sarmalık, kıyılmış tütün satışı yaptığı tespit edildi. İ.Ç.’nin satışa hazır halde bulundurduğu ve daralı ağırlığı 16 kilo 600 gram olan tütüne el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.