Kayseri’de 139 hırsızlık olayının şüphelisi 191 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 139 hırsızlık olayının şüphelisi 191 kişi yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 50’si evden, 47’si işyerinden ve kurumdan, 12’si otodan, 23’ü açıktan, 7’si bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 139 hırsızlık olayında yakalanan 191 şahıstan 34’ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 212 bin 615 TL değerinde malzeme de sahiplerine teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında ise haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 573 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 200’ü tutuklandı.

Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği’nin yaptığı uygulamalarda da 2 aranan şahıs, 1 yakalama/hacizli araç, 2 çalıntı motosiklet yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 152 adet fişek, 200 paket kaçak sigara ile 417,84 gr. çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca asayiş olaylarına karışan 67 şüpheli de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.