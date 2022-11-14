Kayseri’de 12 bin 952 araca ceza uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, eksikliği görülen 12 bin 952 araca ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 42 bin 173 araç kontrol edilerek, eksikliği görülen 12 bin 952 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 270 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 556 da araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Ayrıca 3’ü ölümlü 257’si yaralamalı ve 309’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 569 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 343 kişi de yaralandı.