Kayseri’de 11 ayda 6 bin 325 itfaiye işi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2021’in ilk 11 ayında 6 bin 325 olaya müdahale etti.

Kayseri’de 16 noktada, 53 araç ve 270 personel çalışmalarını sürdüren Kayseri İtfaiyesi, kentte meydana gelen olaylarda kısa süre içerisinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 6 bin 325 farklı olaya müdahale eden ekipler, zor zamanlarında vatandaşların imdadına yetişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, Kayseri’de 2 Kasım itibari ile 16 noktada 53 araç 270 personel ile itfaiye ekiplerimiz 6 bin 325 olaya müdahale etmiştir. Toplam 3 bin 54 yangın olayı ile karşılaştık. Bu olayların içerisinde kurtarma dediğimiz olaylar, 2 bin 547 vaka ile öne çıkmaktadır. Sıkışmalı trafik kazası 623 olup bunlardan da toplam 508 yaralı ve 61 ölü olarak vatandaşlarımız bulundukları noktalardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişlerdir. Bu anlamda baktığımızda su baskını sayısının da 101 civarında olduğunu görüyoruz. İklim şartları bizim itfaiye olay sayılarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyerek, devam etmekte olup, yılsonunda bu rakamı yaklaşık 7 binlerin üzerine çıkması beklenti halini almış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Kızılkan, “İtfaiye olayları dahil bütün acil durum ekipleri 112 Acil Çağrı Merkez’inde toplanmış olup, Valiliğimizin koordinasyonu ile birlikte polis, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve diğer acil durum ekipleri, 112 çağrı merkezinde vatandaşlarımızın sorunları dinlenerek uygun ekiplerin yönlendirilmesi gerçekleştiriliyor. Bu anlamda özellikle vatandaşlarımızda istediğimiz şey, acil durumla karşılaştıklarında 112 çağrı merkezini arayarak sorunlarını aktarmasıdır. Açık adresi belirttikleri takdirde en kısa süre içerisinde en yakın ekiplerin olay yerine yönlendirileceğini belirtmek isterim” diye konuştu.