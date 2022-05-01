Kayseri’de 1 Mayıs kutlandı

Kayseri’de çeşitli sendika, parti ve STK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelerek, etkinlik düzenledi.

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kayseri’de sendika, parti ve STK üyelerinin katılımı ile bir dizi etkinlik düzenledi. Gevher Nesibe Mahallesi’nde bulunan Tekin Sokak üzerinde buluşan üyeler, buradan davullar ve zurnalar eşliğinde Mimarsinan Parkı’na yürüdü. Ellerindeki pankartlar ile 1 Mayıs’ı kutlayan sendika üyeleri, gönüllerince eğlendi. Ayrıca, etkinliğe katılan çocuklarda renk kattı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Öte yandan, polis ekipleri de kutlamaların yapıldığı cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yolu trafiğe kapatan ekipler, kutlama alanına gelenleri ise didik didik aradı. Polis drone kamerası da herhangi bir olumsuzluk olmaması için etkinlik boyunca havada kaldı.