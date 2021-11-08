Kayseri’de 1 ayda 48 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ekim ayı içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 202 çalışmada, 294 kişi yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 48 kişi de tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ ve ’Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme’ suçlarından 202 olayda 294 kişiye yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 7’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 48’i ise tutuklandı. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 32 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 3 kilo 858 gram metamfetamin, 165,52 gram sentetik kannobinoid, 113 kilo 18 gram esrar, 15 kilo 568 gram eroin, 5 adet uyarıcı ecstacy hap, 4 adet uyarıcı captagon hap, 62 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 49 adet dolu fişek, 14 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, ve 15 bin 445 TL para ele geçirildi.