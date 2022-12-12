Kayseri’de 1 ayda 109 bin 838 aracın kontrolü sağlandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Kasım tarihleri arasında il ve ilçe merkezlerinde yapılan çalışmalarda; 109 bin 838 aracın kontrolü sağlanırken, 32 bin 53 araca ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda 45 bin 325 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 13 bin 236 araca trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 219 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 449 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü 240’ı yaralamalı ve 300’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 541 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 370 kişi de yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetlemelerinde ise, kontrol edilen 56 bin 142 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 16 bin 909 araca trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 32 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 312 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 3’ü ölümlü, 40’ı yaralamalı ve 63’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 106 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı.

İlçe merkezlerinde ise 8 bin 371 araç ekiplerce kontrol edilirken; eksiği ve kural ihlali tespit edilen bin 908 araca trafik idari para cezası uygulandı. Öte yandan alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 38 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 64 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 26’sı yaralamalı ve 22’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 48 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 43 kişi yaralandı.