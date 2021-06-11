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Kayseri Yurt Müdürlüğü’ne eğitim verildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Yurt Müdürlüğü görev yapan personele eğitim verildi.

KAYSERİ 11.06.2021, 13:17
Kayseri Yurt Müdürlüğü’ne eğitim verildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Yurt Müdürlüğü görev yapan personele eğitim verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yurt personeli için düzenlenen Etkili İletişimde Ahlâkî Değerlerin Önemi eğitimine katılım yüksek oldu. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Danyal Soybaş tarafından "Etkili İletişimde Ahlâkî Değerlerin Önemi" konu başlıklı eğitime İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve personeller katıldı.
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