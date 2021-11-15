Kayseri Yolspor’da şok ayrılık

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Yolspor’da ligin 3. Haftasında bugün alınan Erciyes Reşadiye Gençlik mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Mehmet Susamış, istifa ettiğini açıkladı.

Kayseri Yolspor’un tecrübeli teknik adamı Mehmet Susamış, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Süper Amatör Küme B Grubu’nda geride kalan 3 haftada sadece 1 puan alabilen Turuncu-Siyahlı takımda Teknik Direktör Mehmet Susamış istifa etti. Son olarak bugün ligin 3. hafta maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor’a 2-1 mağlup olan ekipte, maç sonu Teknik Patron Mehmet Susamış sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Susamış yaptığı açıklamada, “3 yıldır görev yaptığım Yolspor kulübünden ayrılıyorum. Yolspor Kulübü Başkanı Ahmet Kulak, ayrıca Ahmet Akçeşme, Levent Karabacak, Mehmet Demirer, Serdar Sağmen, Genel Müdür Yardımcısı Ömer Baylar’a bu çalışma dönemimde yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda Yolspor’ başarılar diliyorum” ifadelerini kulladu.