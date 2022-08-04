Kayseri Yolspor’da antrenör Eren Çalapverdi ile yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor’da ayrılık yaşandı. 2022-2023 futbol sezonunda yoluna Süper Amatör Küme’de devam edecek olan Kayseri Yolspor’da yeni sezon öncesi antrenör Eren Çalapverdi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılığı öğrenildi. Antrenör Eren Çalapverdi yaptığı açıklamada, "1 sezondur görev yaptığım Kayseri Yolspor Teknik Direktörlüğü görevinden yönetim kuruluyla yapmış olduğumuz karşılıklı görüşme sonrasında anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte Kulübün başarısı için emeklerini esirgemeyen kulüp başkanına yönetim kuruluna kulüp çalışanlarına ve futbolcularıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Geçen sezon başarılı bir sezon geçiren Play-Off yarı finalinde elenen turuncu siyahlı takımda Eren Çalapverdi ile yolların ayrılmasının ardından yeni antrenör arayışı devam ediyor.