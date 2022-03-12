Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi: "Hedef BAL Ligi yola devam”

Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu söyledi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda normal sezonu ilk iki takım arasında tamamlayarak Play-Off’a kalan Kayseri Yolspor’da keyfiler yerinde. Rakiplerinin gerisinde gelerek Play-Off’a kalan turuncu siyahlılar büyük bir başarıya imza atarken gözünü ise şampiyonluğa dikti. Hedeflerinin Kayseri Yolspor’u Bölgesel Amatör Lig’e taşımak olduğunu belirten Kayseri Yolspor Antrenörü Eren Çlapverdi; “Sezon başında 1 puanla 8. sırada aldığımız Kayseri’nin en köklü ve lokomotif takımı olan Kayseri Yolspor ile sezonu 2. sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandık. İlk günden bu güne kadar yanımızda olan Başkanımız Ahmet Kulak’a, ikinci başkanımız Ahmet Akçeşme’ye, Sportif Direktörümüz Levent Karabacak’a, yöneticilerimiz Mehmet Demirer ile Serdar Samen’e, emektarımız Osman Tuncer’e ve çok kıymetli sporcu kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hedef BAL Ligi yola devam” dedi.